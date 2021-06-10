Новости шоу-бизнеса

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В РФ впервые с марта выявили почти 11,7 тыс. случаев COVID


10.6.2021 13:13
В РФ впервые с марта выявили почти 11,7 тыс. случаев COVIDФото: livejournal.com

За минувшие сутки в России было зафиксировано еще 11 699 случаев заражения коронавирусом.

Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID, в Москве зарегистрировали новый максимум.

В российской столице второй день фиксируются январские показатели по числу выявленных случаев COVID-19. За прошедшие сутки количество составило 5 245 человек, а это является максимальным значением за период с 16 января. Днем раньше медики зарегистрировали 4 124 зараженных.

За сутки в Москве умерли 63 пациента с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности жертвами пандемии стали уже более 20,7 тыс. человек. Всего же количество зафиксированных в Москве случаев заражения COVID-19 составляет сейчас 1 214 459.

По России впервые с начала марта суточный прирост превысил 11,6 тыс. случаев. В последний раз такой уровень медики фиксировали лишь в конце февраля - начале марта, когда регистрировались ежедневно около 11 тыс. заболевших. Затем сохранялась относительная стабильность показателей. Эпидемиологи выступали с заявлениями о том, что страна уже вошла в стадию стабилизации.

Как сообщает оперативный штаб, в Петербурге за минувшие сутки выявили еще 859 новых инфицированных, в Подмосковье - 801. Скончались от болезни 383 человека. Всего в России среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 125 278 летальных исходов. Перенесли заболевание и выписаны из больниц 4,77 млн пациентов, включая почти 11,1 тыс. - за последний день.

За период со 2 марта прошлого года, когда в России впервые выявили коронавирус, в стране было зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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