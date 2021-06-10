Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В РФ впервые с марта выявили почти 11,7 тыс. случаев COVID

10.6.2021 13:13

Фото: livejournal.com



За минувшие сутки в России было зафиксировано еще 11 699 случаев заражения коронавирусом.



Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID, в Москве зарегистрировали новый максимум.



В российской столице второй день фиксируются январские показатели по числу выявленных случаев COVID-19. За прошедшие сутки количество составило 5 245 человек, а это является максимальным значением за период с 16 января. Днем раньше медики зарегистрировали 4 124 зараженных.



За сутки в Москве умерли 63 пациента с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности жертвами пандемии стали уже более 20,7 тыс. человек. Всего же количество зафиксированных в Москве случаев заражения COVID-19 составляет сейчас 1 214 459.



По России впервые с начала марта суточный прирост превысил 11,6 тыс. случаев. В последний раз такой уровень медики фиксировали лишь в конце февраля - начале марта, когда регистрировались ежедневно около 11 тыс. заболевших. Затем сохранялась относительная стабильность показателей. Эпидемиологи выступали с заявлениями о том, что страна уже вошла в стадию стабилизации.



Как сообщает оперативный штаб, в Петербурге за минувшие сутки выявили еще 859 новых инфицированных, в Подмосковье - 801. Скончались от болезни 383 человека. Всего в России среди пациентов с COVID-19 зафиксировано 125 278 летальных исходов. Перенесли заболевание и выписаны из больниц 4,77 млн пациентов, включая почти 11,1 тыс. - за последний день.



За период со 2 марта прошлого года, когда в России впервые выявили коронавирус, в стране было зарегистрировано 5 167 949 случаев заражения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 169

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.6.2021 21:03 Гендиректор «Медузы» опровергла информацию о закрытии издания

Гендиректор «Медузы» опровергла информацию о закрытии издания 9.6.2021 22:13 Сапега просит не винить Протасевича в ее задержании

Сапега просит не винить Протасевича в ее задержании 9.6.2021 11:01 В ЮАР женщина родила сразу десять детей

В ЮАР женщина родила сразу десять детей 8.6.2021 23:36 Ратко Младич останется в тюрьме до конца жизни

Ратко Младич останется в тюрьме до конца жизни 8.6.2021 23:16 Пивоварову предъявили обвинение по делу о нежелательной НПО