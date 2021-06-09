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Москва готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины, заявил Лавров
9.6.2021 19:17
Фото: livejournal.com
Российская сторона намерена и в будущем оказывать содействие в урегулировании ближневосточного конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр высказался на эту тему в ходе форума "Примаковские чтения", передают сегодня СМИ.
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия открыта для организации переговоров лидеров Израиля и Палестины. По мнению главы отечественного дипломатического ведомства, встречу стоит организовать, как только станут известны итоги внутриполитических процессов в Израиле. По словам Лаврова, российская сторона выступает за скорейшее возобновление деятельности "квартета".
Глава МИД при этом с сожалением отметил, что были проигнорированы "многократные и многолетние напоминания" Москвы о недопустимости продвижения концепции нормализации отношений между Израилем и арабами "в ущерб палестинской проблеме". По мнению Лаврова, речь идет об очень серьезном вопросе, и со временем он может стать еще более острым.
Напомним, в конце мая стало известно о намерении Соединенных Штатов предоставить $5,5 млн на восстановление Сектора Газа. Об этом в первый день своего официального визита в Израиль заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, США дополнительно направят еще $32 млн международным организациям, которые поддерживают палестинцев.
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