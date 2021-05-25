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США выделят Палестине помощь в размере $37,5 млн
25.5.2021 23:04
Фото: vk.com
Власти Соединенных Штатов намерены предоставить $5,5 млн на восстановление Сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкенв.
Глава Госдепартамента говорил об этом в первый день своего официального визита в Израиль.
Как заявил Энтони Блинкен, США дополнительно направят еще $32 млн международным организациям, которые поддерживают палестинцев. В общей сложности американские власти намерены выделить на эти цели более $360 млн. При этом Соединенные Штаты будут строго следить за тем, чтобы средства, предназначенные на гуманитарную помощь, не попали в распоряжение ХАМАС, подчеркнул глава Госдепа.
Ранее стало известно о частной беседе президента США Джозефа Байдена и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Американский лидер убеждал иностранного политика в необходимости как можно скорее прекратить военную операцию в секторе Газа.
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