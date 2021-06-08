Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После инцидента с пощечиной Макрону задержали двух человек

8.6.2021 19:23

Фото: кадр видео с youtube.com



Во Франции полиция департамента Дром задержала двух мужчин после инцидента с нападением на президента страны Эммануэля Макрона.



Глава государства получил пощечину от подбежавшего к нему человека.



Как сообщает BFMTV, после случившегося правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые могут оказаться причастны к инциденту.



В социальных сетях распространились видеокадры, сделанные во время визита Эммануэля Макрона в департамент Дром. На записи можно увидеть, как президент выходит к небольшой группе людей, чтобы их поприветствовать собравшихся. Когда глава государства приблизился к толпе, из нее внезапно выдвинулся мужчина. Ударив президента по лицу, он выкрикнул средневековый французский военный клич "Монжуа Сен Дени", а также произнес "долой Макронию!".



Охранники Макрона сразу же увели президента, а полицейские задержали дебошира. Сведений о его личности пока нет, как и информации о втором подозреваемом.



По данным французских СМИ, во время посещения Дрома президент сначала побывал в лицее, а затем а своем автомобиле направился в центр города Валанс. Глава государства намеревался пообедать на террасе. По пути Макрон решил остановить кортеж и пообщаться с местным населением. Когда политик приблизился к жителям, собравшимся у ограждений, и произошло ЧП.



Автор: Злата Богатова

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