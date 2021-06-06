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ФСБ сообщила о разоблачении агента спецслужб Украины
12:04
Фото: prm.ua
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность украинца, который занимался оказанием "консультативной помощи" Службе безопасности Украины (СБУ).
Власти РФ позже приняли решение о выдворении иностранца. К настоящему времени он уже покинул РФ.
Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, из России выдворили украинского гражданина Алексея Семеняку. Иностранцу запрещен въезд в РФ в течение двадцати пяти лет, передает агентство "Интерфакс".
Семеняка длительное время вел разведывательно-подрывную деятельность под кураторством представителей Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ. В гаджетах, которые обнаружили у Семеняки, содержались сообщения представителей СБУ. Целью их сотрудничества являлось "нанесение ущерба" безопасности и интересам РФ, отметили в ЦОС ФСБ.
Когда в отношении украинского гражданина начали проводить оперативные мероприятия, третьи лица, действуя удаленно из Киева, пытались "уничтожить данные" на мобильном устройстве Семеняки.
По данным открытых источников, человек с указанными ФИО и визуально напоминающий мужчину, запечатленного на распространенных ФСБ кадрах, в различные годы был сотрудником "Яндекса", "Мегафона" и компании Qrator Labs, которая специализируется на противодействии DDos-атакам. Работая в сфере кибербезопасности, в последнее время он сотрудничал с одним из региональных интернет-регистраторов Ripe NCC.
Разоблаченный агент СБУ покинул Россию 3 июня, сообщили представители ЦОС ФСБ.
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