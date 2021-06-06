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В Белоруссии утонул форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо


6.6.2021 18:06
В Белоруссии утонул форвард ФК «Витебск» Кельвин ОденигбоФото: sportsdaily.ru

Нигерийский нападающий Кельвин Оденигбо, выступающий за футбольный клуб "Витебск", был найден мертвым в озере Белое.

О трагическом происшествии рассказала пресс-служба белорусской команды.

Как стало известно, ЧП случилось накануне, 5 июня. 20-летний Кельвин Оденигбо был найден утонувшим в озере Белое. Футболист погиб неподалеку от туристической базы "Верасы". Какие-либо обстоятельства случившегося пока не уточняются.

По данным пресс-службы, тело спортсмена из воды извлекли сотрудники ОСВОДа. По факту гибели нигерийца проводят проверку правоохранительные органы. Представители клуба выразили соболезнования родственникам и близким футболиста, а также болельщикам "Витебска".

В текущем сезоне Кельвин Оденигбо уже сыграл в четырех матчах чемпионата Белоруссии, отметившись одной голевой передачей. В минувшем марте игрок перешел в "Витебск" из "НАФ Рокетс" на правах аренды, срок договора был рассчитан на период до конца 2021 года. Родная команда Оденигбо входит во второй дивизион нигерийского чемпионата. В состав клуба, который спонсируется ВВС страны, входят как военные, так и гражданские лица.

За последние три года трагически погиб уже второй спортсмен "Витебска", напоминают белорусские СМИ. В конце 2018 года страну потрясла дорожная авария под Толочином, жертвами которой стал вратарь команды Андрей Щербаков, его супруга и шестилетний сын. Выжил тогда лишь младший ребенок, находившийся в детском автокресле.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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