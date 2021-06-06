|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белоруссии утонул форвард ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо
6.6.2021 18:06
Фото: sportsdaily.ru
Нигерийский нападающий Кельвин Оденигбо, выступающий за футбольный клуб "Витебск", был найден мертвым в озере Белое.
О трагическом происшествии рассказала пресс-служба белорусской команды.
Как стало известно, ЧП случилось накануне, 5 июня. 20-летний Кельвин Оденигбо был найден утонувшим в озере Белое. Футболист погиб неподалеку от туристической базы "Верасы". Какие-либо обстоятельства случившегося пока не уточняются.
По данным пресс-службы, тело спортсмена из воды извлекли сотрудники ОСВОДа. По факту гибели нигерийца проводят проверку правоохранительные органы. Представители клуба выразили соболезнования родственникам и близким футболиста, а также болельщикам "Витебска".
В текущем сезоне Кельвин Оденигбо уже сыграл в четырех матчах чемпионата Белоруссии, отметившись одной голевой передачей. В минувшем марте игрок перешел в "Витебск" из "НАФ Рокетс" на правах аренды, срок договора был рассчитан на период до конца 2021 года. Родная команда Оденигбо входит во второй дивизион нигерийского чемпионата. В состав клуба, который спонсируется ВВС страны, входят как военные, так и гражданские лица.
За последние три года трагически погиб уже второй спортсмен "Витебска", напоминают белорусские СМИ. В конце 2018 года страну потрясла дорожная авария под Толочином, жертвами которой стал вратарь команды Андрей Щербаков, его супруга и шестилетний сын. Выжил тогда лишь младший ребенок, находившийся в детском автокресле.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|