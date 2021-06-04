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Путин заявил об отсутствии летальных исходов после применения «Спутника V»
01:02
Фото: aif.ru
Глава РФ Владимир Путин снова обратился к россиянам с призывом активнее вакцинироваться от коронавируса, передает ТАСС.
Российский президент подчеркнул, что после использования отечественного препарата не было зафиксировано ни одного летального исхода.
Глава российского государства Владимир Путин выразил надежду, что при дальнейшем применении вакцины "Спутник V" среди пациентов не будет летальных исходов. По словам президента, у 10% привившихся вакциной может подняться температура, но уже через несколько часов это проходит.
Президент РФ отметил, что созданный в нашей стране препарат уже признан специалистами, как российскими, так и международными, наиболее эффективным. Этот показатель у отечественного средства составляет 97,6%, отметил Владимир Путин. Российский лидер добавил, что "Спутник V" можно считать и самым безопасным в мире, учитывая, что после его использования не было зафиксировано ни одного смертельного исхода.
Путин высказался об эффективности "Спутника V" в ходе встречи с руководителями мировых информагентств. Мероприятие было организовано ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" не пускают на рынок ЕС. Причиной этого является высокое качество российской вакцины, из-за которого препарат может оказаться серьезным конкурентом и "может немного задвинуть" средства, которые активно продвигает Брюссель.
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