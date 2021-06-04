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Глава штаба ВВС Южной Кореи покидает пост после самоубийства сержанта
4.6.2021 22:36
Фото: vk.com
Начальник штаба ВВС Южной Кореи Ли Сон Ен объявил о намерении уйти в отставку, передает Yonhap News.
Выступив на пресс-конференции, он взял на себя вину за самоубийство женщины военнослужащей, которая стала жертвой сексуального насилия.
Как заявил Ли Сон Ен, он чувствует большую ответственность за произошедшее. Глава штаба ВВС также выразил также соболезнования родственникам и близким покойной женщины.
Общественность обрушилась с резкой критикой в адрес военных после смерти старшего сержанта. Тело женщины, ранее пережившей сексуальное насилие со стороны коллеги, нашли в ее доме в конце мая. Перед этим она подавала официальную жалобу, но так и не добилась ни начала расследования, ни обеспечения должной защиты.
По данным СМИ, женщина пострадала в минувшем марте, когда возвращалась на базу после частного собрания. Коллега подверг ее насилию в машине. Старший сержант пыталась информировать о случившемся руководство, но оно не предприняло никаких мер.
Родственники покойной рассказали, что старшие офицеры даже пытались "замять" дело. Они убеждали женщину забрать жалобу. Через два месяца старшего сержанта перевели на другую базу.
После гибели военнослужащей в Минобороны выразили намерение создать для расследования случившегося специальную комиссию, в которую также войдут представители прокуратуры и правоохранительных органов.
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