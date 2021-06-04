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Россиянку Кузьменко осудили на восемь лет за госизмену
4.6.2021 21:10
Фото: sm-news.ru
Южный окружной военный суд вынес приговор по делу россиянки Татьяны Кузьменко, которая обвинялась в государственной измене.
Женщину признали виновной и осудили на восемь лет колонии, передает "Интерфакс".
По данным агентства, вердикт по этому делу о госизмене был оглашен накануне, 3 июня. Татьяне Кузьменко дали отсрочку до момента, когда ее ребенку, родившемуся в 2009 году, исполнится четырнадцать лет, пояснили в суде.
Сведений о фабуле уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, из официальных источников не поступало. В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для подсудимой наказание в виде лишения свободы на двенадцать лет.
Материалы дела, учитывая статью, были засекреченными. По этой причине слушания проводились при закрытых дверях. Рассмотрение проводилось в особом порядке, т.е. без исследования доказательств, что может подразумевать признание фигуранткой вины.
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