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Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
15:52
Фото: russophile.org
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикацию главы КПРФ Геннадия Зюганова, высказавшегося о манипуляциях во время выборов.
По словам пресс-секретаря российского лидера, такого рода заявления можно расценивать как оскорбительные, сообщает ТАСС.
В Кремле не согласны с позицией лидера КПРФ, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что обвинения политика, касающиеся администрации главы РФ, можно считать оскорбительными. Такого рода высказывания слишком серьезны, чтобы быть голословными.
Официальный представитель Кремля, отреагировав на публикацию коммуниста в Twitter, также указал, что Зюганов поддерживает постоянные контакты с администрацией президента по вопросам, которые касаются процессов подготовки и проведения выборов.
Глава КПРФ в преддверии единого дня голосования, запланированного 19 сентября 2021 года, опубликовал материал, в котором сообщил об "умельцах" из АП РФ, способных вновь "манипулировать гражданами", а также "дурачить народ".
Ранее Геннадий Зюганов вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским выразил поддержку действиям властей Белоруссии, которые задержали в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA (в РБ официально признан экстремистским) Романа Протасевича.
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