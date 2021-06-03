Новости шоу-бизнеса

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В Индии за сутки выявили более 134 тыс. случаев COVID-19
3.6.2021 13:15
Фото: divanews.ru
За минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 134 154 случая заражения коронавирусом нового типа, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на заявление Минздрава страны сообщается, что за день скончались почти 2,9 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19.
По последним официальным данным, за период с начала пандемии в Индии коронавирусом заразились уже более 28,4 млн человек. Скончались от последствий заболевания почти 338 тыс. пациентов.
Ранее в Индии был согласован выпуск первой партии российской вакцины "Спутник V". Препарат, созданный для борьбы с коронавирусной инфекции, будет задействован при проведении третьего этапа клинических исследований. Предполагается, что он займет около двух месяцев, после чего запустят массовое производство средства.
Накануне американский университет Джонса Хопкинса, продолжающий вести сбор коронавирусной статистики по различным странам мира, сообщил о том, что общее количество зараженных превысило 171 млн человек.
Больше всего подтвержденных диагнозов было зафиксировано в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. По данным организации, за период с начала пандемии от COVID-19 умерло уже более 3,5 млн пациентов.
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