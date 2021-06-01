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В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базе


12:46
В Кремле отреагировали на заявление Судана по военной базеФото: smi2.net

В Москве изучают заявление властей Судана, которые выразили намерение пересмотреть решение по военной базе.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Обсуждение данного вопроса осуществляется по дипломатическим каналам, пояснил пресс-секретарь российского президента. Как отметил Дмитрий Песков, Москва поддерживает постоянный контакт с партнерами в Судане. Российские власти будут разбираться в сложившейся ситуации с учетом заявлений руководства Судана о намерении пересмотреть соглашение по морской базе, сказал Песков.

Накануне, 1 июня, начальник Генштаба ВС Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн дал интервью телевизионному каналу Blue Nile. Представитель руководства страны, в частности, заявил о намерении пересмотреть документ, касающийся морской базы. Некоторые положения этого соглашения, пояснил Усман аль-Хусейн, могут нанести некий вред его государству.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что руководство Судана на время останавливает действие соглашения с Россией, в соответствии с которым предполагалось создать базу на Красном море. Власти страны также приняли решение о приостановлении нового размещения российских военнослужащих в одном из заливов.

Как предположили тогда в России, суданские власти могли пойти на подобный шаг под влиянием Соединенных Штатов. В Вашингтоне не заинтересованы в том, чтобы Москва могла расширять собственное военно-морское присутствие, объем которого был существенно утрачен в связи с распадом Советского Союза, заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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