|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников
1.6.2021 16:23
Фото: vk.com
Глава российского государства Владимир Путин предположил, что руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов окажет поддержку многодетным родителям, которые трудятся в его организации.
Президент РФ говорил об этом во время сегодняшней встречи с семьями, которые получили орден "Родительская слава", передает ТАСС. Мероприятие проводилось в дистанционном формате.
Глава РФ Владимир Путин разговаривал с членами семьи Ситиных, проживающих в Омской области. Родители сейчас воспитывают двенадцать детей. Отец работает в "Сургутнефтегазе" водителем, ответил мужчина на соответствующий вопрос президента. По словам Сергея Ситина, заработная плата у него сейчас составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц, дети получают подарки, когда отправляются в первый класс. Кроме того, от компании он бесплатно получил путевку в санаторий.
Владимир Путин удивился, когда узнал, что многодетная Оксана Ситина является депутатом Елизаветинского сельского поселения. По словам женщины, она помогает землякам решать различные вопросы.
Российский лидер выразил надежду, что глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов может найти возможность оказать поддержку многодетным сотрудникам. Назвав руководителя организации "не жадным", глава РФ предположил, что "большая, богатая" компания поможет таким семьям. После этого президент поблагодарил Ситиных за их семью и детей, за "мужской, сильный" настрой, который позволяет достичь конкретных результатов и людям, и всей стране в целом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|