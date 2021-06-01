Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников

1.6.2021 16:23

Фото: vk.com



Глава российского государства Владимир Путин предположил, что руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов окажет поддержку многодетным родителям, которые трудятся в его организации.



Президент РФ говорил об этом во время сегодняшней встречи с семьями, которые получили орден "Родительская слава", передает ТАСС. Мероприятие проводилось в дистанционном формате.



Глава РФ Владимир Путин разговаривал с членами семьи Ситиных, проживающих в Омской области. Родители сейчас воспитывают двенадцать детей. Отец работает в "Сургутнефтегазе" водителем, ответил мужчина на соответствующий вопрос президента. По словам Сергея Ситина, заработная плата у него сейчас составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц, дети получают подарки, когда отправляются в первый класс. Кроме того, от компании он бесплатно получил путевку в санаторий.



Владимир Путин удивился, когда узнал, что многодетная Оксана Ситина является депутатом Елизаветинского сельского поселения. По словам женщины, она помогает землякам решать различные вопросы.



Российский лидер выразил надежду, что глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов может найти возможность оказать поддержку многодетным сотрудникам. Назвав руководителя организации "не жадным", глава РФ предположил, что "большая, богатая" компания поможет таким семьям. После этого президент поблагодарил Ситиных за их семью и детей, за "мужской, сильный" настрой, который позволяет достичь конкретных результатов и людям, и всей стране в целом.



Автор: Злата Богатова

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