Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ООН потребовала от властей Колумбии расследовать смерти демонстрантов

1.6.2021 16:08

Фото: vesti.ua



Организация Объединенных Наций обратилась к руководству Колумбии с призывом провести тщательное независимое расследование по поводу гибели участников демонстраций.



Акции протеста не прекращаются в стране с 28 апреля.



В последние дни центром беспорядков стал город Кали, передает ВВС. Местные жители настаивают на уходе президента Ивана Дуке и продолжают выходить на улицы. Манифестанты продолжают акции, которые нередко оборачиваются стычками с полицией.



Как стало известно, за последнее время в Кали уже погибли не менее четырнадцати человек. В частности, протестующие убили сотрудника полиции, который до этого застрелил двух манифестантов. После инцидента Дуке приказал направить в Кали опытных военных для оказания поддержки силовикам в борьбе с уличными беспорядками.



Всего же за период массовых демонстраций, которые продолжаются в Колумбии с конца апреля, пострадали не менее 2,2 тыс. человек. Более пятисот манифестантов пропали без вести, заявляют местные правозащитники.



По официальным данным, за период с 29 апреля силовики успели конфисковать у протестующих около 32 тыс. единиц холодного оружия и свыше 1,7 тыс. единиц огнестрельного и пневматического оружия.



На прошлой неделе участники уличных беспорядков подожгли здание Дворца правосудия в городе Тулуа, который расположен в западной части Колумбии. По данным полиции, группа манифестантов, причастных к инциденту, препятствовала проезду пожарных к месту ЧП.



Автор: Злата Богатова

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