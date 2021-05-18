ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair
В Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair
СМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемии
СМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемии
Семья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в Таджикистане
Семья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в Таджикистане
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудниковПутин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников
В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрииВ черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрии
В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19
Семья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в ТаджикистанеСемья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в Таджикистане
Россия продлевает ограничение авиасообщения с ТурциейРоссия продлевает ограничение авиасообщения с Турцией

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрии


15:10
В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрииФото: permdaily.ru

Центробанк начинает публиковать сведения об организациях, у которых были выявлены признаки нелегальной деятельности.

Регулятор обнаруживает подобные компании, рассматривая обращения граждан и применяя собственную систему мониторинга финансового рынка.

Банк России на своем портале начинает публиковать перечни компаний, которые занимаются нелегальной деятельностью. Составление списков и размещение этих сведений обусловлено необходимостью защищать интересы потребителей, а также позволит оперативно предупреждать их рисках, которые могут быть связаны с подобными организациями.

Для выявления нелегальных участников российского финансового рынка регулятор применяет свою систему мониторинга, а также рассматривает обращения, которые поступают от граждан и организаций. В целях пресечения незаконной финансовой деятельности РБ активно взаимодействует с правоохранительными структурами и другими уполномоченными органами, а также иностранными регуляторами. Это позволяет своевременно принимать меры по блокировке сайтов подобных организаций.

На текущий момент в "черный список" включены уже свыше 1,8 тыс. различных компаний и сетевых проектов. В их деятельности были выявлены признаки финансовой пирамиды, а также нелегального кредитора либо профессионального участника рынка ценных бумаг. Отмечается, что в список внесены организации, которые были обнаружены в период с прошлого года.

Предполагается, что сведения на официальном сайте регулятора будут обновляться в регулярном режиме.

Как пояснил первый замглавы ЦБ Сергей Швецов, обнародование этой информации поспособствует очищению рынка от нелегальных участников. Потребители смогут избежать риска столкнуться с мошенниками и быть обманутыми. Представитель руководства регулятора также выразил надежду на активность россиян, которые проинформируют Центробанк о подозрительных предложениях и сделках. Всех, кто столкнулся с подобными явлениями, Швецов призвал обращаться в ЦБ и правоохранительные органы. В результате появится возможность более эффективно противодействовать нелегальным структурам, пресекая их деятельность на ранней стадии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа эвакуируют в ЕгипетРоссиян и граждан стран СНГ из сектора Газа эвакуируют в Египет
В Берлине экстренно приземлился самолет RyanairВ Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair
Российские самолеты начали облетать БелоруссиюРоссийские самолеты начали облетать Белоруссию
В Новосибирской области умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПСВ Новосибирской области умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС
Анну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана ХодченковаАнну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана Ходченкова

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru