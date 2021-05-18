Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В черный список ЦБ внесли представителей криптоиндустрии

15:10

Фото: permdaily.ru



Центробанк начинает публиковать сведения об организациях, у которых были выявлены признаки нелегальной деятельности.



Регулятор обнаруживает подобные компании, рассматривая обращения граждан и применяя собственную систему мониторинга финансового рынка.



Банк России на своем портале начинает публиковать перечни компаний, которые занимаются нелегальной деятельностью. Составление списков и размещение этих сведений обусловлено необходимостью защищать интересы потребителей, а также позволит оперативно предупреждать их рисках, которые могут быть связаны с подобными организациями.



Для выявления нелегальных участников российского финансового рынка регулятор применяет свою систему мониторинга, а также рассматривает обращения, которые поступают от граждан и организаций. В целях пресечения незаконной финансовой деятельности РБ активно взаимодействует с правоохранительными структурами и другими уполномоченными органами, а также иностранными регуляторами. Это позволяет своевременно принимать меры по блокировке сайтов подобных организаций.



На текущий момент в "черный список" включены уже свыше 1,8 тыс. различных компаний и сетевых проектов. В их деятельности были выявлены признаки финансовой пирамиды, а также нелегального кредитора либо профессионального участника рынка ценных бумаг. Отмечается, что в список внесены организации, которые были обнаружены в период с прошлого года.



Предполагается, что сведения на официальном сайте регулятора будут обновляться в регулярном режиме.



Как пояснил первый замглавы ЦБ Сергей Швецов, обнародование этой информации поспособствует очищению рынка от нелегальных участников. Потребители смогут избежать риска столкнуться с мошенниками и быть обманутыми. Представитель руководства регулятора также выразил надежду на активность россиян, которые проинформируют Центробанк о подозрительных предложениях и сделках. Всех, кто столкнулся с подобными явлениями, Швецов призвал обращаться в ЦБ и правоохранительные органы. В результате появится возможность более эффективно противодействовать нелегальным структурам, пресекая их деятельность на ранней стадии.



Автор: Злата Богатова

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