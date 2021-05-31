Новости шоу-бизнеса

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В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19
12:40
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По официальным данным, у 13,3% заболевших не было клинических проявлений.
За последний день среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 372 летальных исхода. Общее количество умерших от COVID-19 в России увеличилось до 121 873 человек. Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 4,69 млн пациентов, включая почти 9 тыс. - за истекшие сутки.
В Москве суточный прирост составил 3 669 новых случаев инфицирования, в Петербурге - 817. В Подмосковье коронавирус был подтвержден у 743 человек.
В общей сложности за период со 2 марта 2020 года, когда в РФ зарегистрировали первого пациента с COVID-19, в нашей страны было выявлено уже более 5,08 млн случаев заражения коронавирусом.
По числу заболевших Россия сейчас находится на шестом месте в мире. Лидерами остаются Соединенные Штаты, где коронавирус был выявлен у 33,26 млн человек, 594 тыс. пациентов скончались. Следом идут Индия и Бразилия с 28,17 млн и 16,54 млн заражений соответственно.
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