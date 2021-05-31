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Гражданам Китая разрешат иметь трех детей
31.5.2021 23:51
Фото: livejournal.com
Власти КНР приняли решение разрешить семьям воспитывать троих детей, передает информационное агентство "Синьхуа".
Как стало известно, изменения были приняты по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Когда обновления официально вступят в силу, пока не уточняется.
Предполагается, что корректировка демографической политики Китая будет осуществляться с учетом необходимости разрешения проблемы старения населения. В документе, который был опубликован по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, указано, что возможны дальнейшие послабления в свете меняющейся ситуации.
Различные решения в области демографии, принятые ЦК КПК, уже принесли положительные результаты, отмечается в официальном заявлении. Учитывая, что численность жителей Китая очень высока, в последнее время усилился процесс старения населения. Поэтому власти намерены продолжить оптимизацию политики рождаемости, чтобы улучшить демографическую структуру государства.
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