Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair

11:01

Фото: ato.ru



В столице ФРГ совершил экстренное приземление самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков.



Как передает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Берлина, посадка была осуществлена накануне вечером, 30 мая, около 21:00 по Москве.



Boeing 737, совершивший экстренное приземление в столице ФРГ, встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Сразу после посадки багаж пассажиров был выгружен на летное поле, после чего к работе приступили кинологические расчеты.



Экипаж самолета, на борту которого находилось 160 человек, сам запросил разрешение на экстренную посадку в Берлине, передает AFP. По данным агентства, причиной этого стало сообщение о минировании самолета. По результатам проверки взрывное устройство на борту самолета найдено не было. Всех пассажиров во время вынужденной остановки обеспечили бесплатным питанием. Затем их на другом лайнере направили в Краков, они вылетели примерно в 3 часа ночи.



Представители Ryanair пояснили, что пилотов проинформировали об угрозе немецкие авиадиспетчеры. Как сообщает РБК, экипажу рейса Ryanair FR1901 направило сигнал управление воздушного движения, после чего капитан выполнил все необходимые процедуры, взяв курс на ближайший аэропорт. В авиакомпании также отметили, что общая задержка пассажиров составила примерно восемь часов.



За день до этого, 29 мая, в Лондоне экстренно сел самолет Ryanair, из Кракова направлявшийся в Дублин. Причиной этого стала найденная в туалете записка, в которой сообщалось о минировании лайнера, отмечает ирландское издание Irish Examiner.



Ранее глава Ryanair указал на неточности в стенограмме, опубликованной Минском. Расшифровка переговоров экипажа лайнера Ryanair, предоставленная Минтранспорта Белоруссии, "неточная и неправдивая", заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири. По его словам, в момент, когда лайнер был в воздушном пространстве Белоруссии, у экипажа не имелось другого выбора, кроме как пойти на приземление в Минске.



Автор: Злата Богатова

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