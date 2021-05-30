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Британский премьер Джонсон тайно женился в Лондоне
30.5.2021 14:38
Фото: unitycms.io
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно сочетался браком со своей 33-летней возлюбленной Кэрри Симондс.
Секретная церемония проходила в Вестминстерском соборе, сообщает The Sun.
На тайную свадьбу Бориса Джонсона были приглашены лишь представители самого близкого окружения политика и его невесты Кэрри Симондс. Даже подчиненные премьер-министра не догадывались о его планах, пишут британские СМИ.
В связи с ограничениями, которые были объявлены в Великобритании в разгар пандемии и продолжают действовать до сих пор, на свадебных торжествах могут присутствовать не более тридцати человек.
О помолвке пары стало известно в феврале прошлого года, а через два месяца Джонсон в пятый раз стал отцом. Для его невесты сын Уилфред стал первенцем. Родители решили назвать ребенка в честь врачей, спасших политика от коронавирусной инфекции.
В прошлом британский премьер-министр уже был женат два раза, а Симондс вышла замуж впервые.
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