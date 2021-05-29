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Герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса
29.5.2021 23:23
Фото: publika.md
Первую прививку от COVID-19 сделала супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт.
Как указано в официальном твиттере пары, это произошло в лондонском Музее науки.
Сообщив о том, что получила первую дозу вакцины от коронавируса, герцогиня Кембриджская выразила "огромную благодарность всем", кто связан с прививочной кампанией. Запись сопровождалась фотографией супруги принца в момент укола.
На прошлой неделе первую дозу препарата получил и внук королевы Великобритании, принц Уильям. По его словам, он сделал это 18 мая, сразу после того, как в стране начали вакцинировать пациентов, которым менее тридцати лет.
Ранее в британских СМИ распространились сообщения о том, что принц Уильям перенес коронавирус в апреле 2020 года. Заражение подтвердилось через несколько дней после того, как COVID был выявлен у принца Чарльза. Примерно в тот же период коронавирусом заразился и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По данным прессы, принц Уильям решил тогда не распространяться о своем самочувствии, чтобы не беспокоить население страны. Восстанавливать здоровье ему помогали семейные врачи. После того, как врачи подтвердили заражение, внук Елизаветы II самоизолировался в своем доме в графстве Норфолк. Все рабочие встречи в то время он проводил в удаленном режиме.
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