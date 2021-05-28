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В Роскосмосе объяснили рост доходов Рогозина
28.5.2021 13:05
Фото: vk.com
Доход гендиректора государственной корпорации Дмитрия Рогозина за последние два года стал больше почти в два раза из-за премий, передает ТАСС.
Заработок руководителя "Роскосмоса" с 44,13 млн возрос до 83,11 млн рублей.
Главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину выписали премию по итогам 2019 года, размер которой утверждался наблюдательным советом госкопорации, сообщили в пресс-службе организации. Руководитель получил ее лишь в 2020 году. Кроме того, премия за прошлый год тоже была выдана ему в тот же отчетный период.
Получилось, что в течение одного года Рогозин получил две премии - за 2019 и 2020 годы. Этим и объясняется общее увеличение заработка руководителя "Роскосмоса", отметили представители государственной корпорации.
Ранее была опубликована декларация, в которой указывалось, что Дмитрий Рогозин за год смог заработать более 83 млн рублей. Судя по этому документу, руководитель "Роскосмоса" имеет во владении участок земли площадью 2 545 кв. м, дом (782,7 кв. м) и квартиру (346 кв. м), а также автомобили и мотоцикл.
В 2019 году заработок Рогозина составил около 44,13 млн рублей, а годом ранее - 29,5 млн рублей.
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