Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

28.5.2021 12:02

Фото: eweb4.com



Голливудскому актеру Брэду Питту удалось добиться судебного решения о совместной опеке над детьми, родившимися во время его брака с Анджелиной Джоли, передает Page Six.



Разбирательства между бывшими супругами продолжались на протяжении почти пяти лет.



После многочисленных заседаний было скорректировано соглашение об опеке. В документ внесли существенные изменения, так как Брэд Питт хотел бы проводить со своими детьми больше времени, пояснил осведомленный источник. Ранее Анджелина Джоли прилагала максимум усилий, чтобы не дать бывшему мужу возможность чаще видеть детей. В ходе разбирательств привлекалось множество свидетелей и экспертов, а также медиков и других людей, которые часто видели детей Питта и Джоли, находясь с ними рядом.



На последнем судебном слушании, которое состоялось в Калифорнии, судья Джон Одеркрик запретил детям выступать и свидетельствовать против их отца. Юристы Джоли на это заявили, что актрисе было отказано "в справедливом судебном разбирательстве". По их мнению, суд исключил доказательства, касавшиеся здоровья, благополучия и безопасности детей, которые могли сыграть решающую роль.



Во время разбирательств актриса подчеркивала, что Питт не может являться опекуном, так как способен подвергать близких насилию. Детали неподобающего поведения бывшего мужа Джоли не озвучила, но предоставила суду подтверждающие ее слова документы.



Напомним, не так давно Джоли откровенно рассказала, почему в ее жизни сейчас нет мужчин.



Автор: Злата Богатова

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