|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли
28.5.2021 12:02
Фото: eweb4.com
Голливудскому актеру Брэду Питту удалось добиться судебного решения о совместной опеке над детьми, родившимися во время его брака с Анджелиной Джоли, передает Page Six.
Разбирательства между бывшими супругами продолжались на протяжении почти пяти лет.
После многочисленных заседаний было скорректировано соглашение об опеке. В документ внесли существенные изменения, так как Брэд Питт хотел бы проводить со своими детьми больше времени, пояснил осведомленный источник. Ранее Анджелина Джоли прилагала максимум усилий, чтобы не дать бывшему мужу возможность чаще видеть детей. В ходе разбирательств привлекалось множество свидетелей и экспертов, а также медиков и других людей, которые часто видели детей Питта и Джоли, находясь с ними рядом.
На последнем судебном слушании, которое состоялось в Калифорнии, судья Джон Одеркрик запретил детям выступать и свидетельствовать против их отца. Юристы Джоли на это заявили, что актрисе было отказано "в справедливом судебном разбирательстве". По их мнению, суд исключил доказательства, касавшиеся здоровья, благополучия и безопасности детей, которые могли сыграть решающую роль.
Во время разбирательств актриса подчеркивала, что Питт не может являться опекуном, так как способен подвергать близких насилию. Детали неподобающего поведения бывшего мужа Джоли не озвучила, но предоставила суду подтверждающие ее слова документы.
Напомним, не так давно Джоли откровенно рассказала, почему в ее жизни сейчас нет мужчин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|