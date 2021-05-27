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Папа Римский: Бразилию не спасти из-за пьянства
27.5.2021 22:23
Фото: my.ua
Папа Римский Франциск в ходе встречи со священнослужителями из Бразилии заявил, что население этого государства употребляет слишком много крепкого алкоголя. Поэтому бразильцев не спасти, отметил понтифик, когда его попросили молиться за жителей страны, сообщает Sentinel.
Понтифик встретился с представителями бразильской епархии в Ватикане. Позже фрагменты разговора распространились в СМИ и социальных сетях. В частности, когда отец Жуан Паулу обратился к папе Римскому с просьбой молиться за народ его страны, понтифик заявил, что им "нет спасения".
Как пояснил с улыбкой Франциск, причина заключается в том, что в Бразилии употребляют слишком много кашасы и возносят мало молитв. Затем глава католической церкви начертал пальцем крестное знамение на лбу бразильского священнослужителя.
Беседовавшие с понтификом сановники отметили, что Франциск во время разговора решил пошутить. По словам Жуана Паулу, "Папа очень любит Бразилию". Сейчас же он "удивлен и счастлив", так как смог получить "уникальный опыт". Общаясь с понтификом, священнослужители отметили "его мирное лицо, его нежную улыбку".
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