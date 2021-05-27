ИнтерНовости - новости в стране и мире
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
Air France отменила рейс из Парижа в Москву
Air France отменила рейс из Парижа в Москву
В СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в Казани
В СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в Казани
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в КиевеВ МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 летСфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером RyanairICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
Папа Римский: Бразилию не спасти из-за пьянстваПапа Римский: Бразилию не спасти из-за пьянства
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрануОснователь NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Папа Римский: Бразилию не спасти из-за пьянства


27.5.2021 22:23
Папа Римский: Бразилию не спасти из-за пьянстваФото: my.ua

Папа Римский Франциск в ходе встречи со священнослужителями из Бразилии заявил, что население этого государства употребляет слишком много крепкого алкоголя. Поэтому бразильцев не спасти, отметил понтифик, когда его попросили молиться за жителей страны, сообщает Sentinel.

Понтифик встретился с представителями бразильской епархии в Ватикане. Позже фрагменты разговора распространились в СМИ и социальных сетях. В частности, когда отец Жуан Паулу обратился к папе Римскому с просьбой молиться за народ его страны, понтифик заявил, что им "нет спасения".

Как пояснил с улыбкой Франциск, причина заключается в том, что в Бразилии употребляют слишком много кашасы и возносят мало молитв. Затем глава католической церкви начертал пальцем крестное знамение на лбу бразильского священнослужителя.

Беседовавшие с понтификом сановники отметили, что Франциск во время разговора решил пошутить. По словам Жуана Паулу, "Папа очень любит Бразилию". Сейчас же он "удивлен и счастлив", так как смог получить "уникальный опыт". Общаясь с понтификом, священнослужители отметили "его мирное лицо, его нежную улыбку".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Анну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана ХодченковаАнну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана Ходченкова
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»
Из замка Арундел похищены золотые четки Марии СтюартИз замка Арундел похищены золотые четки Марии Стюарт
Apocalyptica выступит в Москве и ПетербургеApocalyptica выступит в Москве и Петербурге
В России введут специальный правовой режим для мигрантовВ России введут специальный правовой режим для мигрантов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru