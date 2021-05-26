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В СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в Казани


20:27
В СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в КазаниФото: livejournal.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не возлагал вину за трагедию в гимназии No 175 в Казани, где 11 мая погибли девять человек, на родителей учащихся, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, в прессе неправильно интерпретировали высказывания.

Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в средствах массовой информации распространилась лишь "первая, вырванная из контекста часть выступления" Александра Бастрыкина. Председатель СКР озвучивал некоторые детали беседы с директором образовательного учреждения.

По словам Петренко, руководитель школьной администрации, говоря об отсутствии охраны, указывала на отказ родителей оплачивать ее. Позже заявление главы СКР о трагических событиях в Казани, был неверно интерпретированы в прессе, добавила представительница ведомства.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что Бастрыкин выступил сегодня, 27 мая, на военно-научной конференции в Москве. Говоря о воспитании подрастающего поколения, глава ведомства затронул вопросы о том, как следователи проводят работу по установлению причин и условий, которые способствовали совершению противоправных действий. В этой связи речь зашла и о недавнем ЧП в столице Татарстана. Как писали открытые источники, Бастрыкин связал стрельбу в Казани с отказом родителей платить за охрану в школе.

Автор: Злата Богатова

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