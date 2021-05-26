Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство РФ подтвердило задержание президента Мали

26.5.2021 11:02

Фото: allafrica.com



В российском посольстве в Мали рассказали о ситуации, которая складывается в этом африканском государстве после задержания временного президента Мали Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана.



В столичном регионе обстановка остается достаточно спокойной, передает ТАСС.



В малийской столице Бамако обстановка сейчас остается довольно спокойной, отметили представители посольства РФ в этой западноафриканской республике. Российские дипломаты подтвердили сведения о задержании местными военными Ндао и Уана. Как стало известно, это случилось вечером 24 мая.



Официальных комментариев по поводу случившегося от властей Мали пока не последовало.



Представители дипмиссии рассказали, что в столичном регионе сейчас работают магазины и рынки, общественный транспорт и аэропорт функционируют в обычном режиме.



Угрозы безопасности россиян, которые находятся в Бамако, нет, отметили в посольстве. Дипломатическое представительство продолжает деятельность в штатном режиме, его территория находится под охраной полицейских.



Ранее газета Journal du Mali сообщила о задержании главы государства и премьер-министра, которые были под конвоем доставлены на военную базу Кати. За несколько часов до того Ндао объявил состав нового переходного правительства Мали.



Напомним, в начале мая российское посольство в Мали советовало согражданам не ездить в эту страну. На тот момент относительно безопасным был лишь столичный регион, а также некоторые районы на юге и западе, отмечали дипломаты.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:10 Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса 26.5.2021 11:31 Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair

Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair 26.5.2021 00:54 Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов

Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов 25.5.2021 23:04 США выделят Палестине помощь в размере $37,5 млн

США выделят Палестине помощь в размере $37,5 млн 25.5.2021 22:37 США призывают к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса