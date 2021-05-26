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Посольство РФ подтвердило задержание президента Мали


26.5.2021 11:02
Посольство РФ подтвердило задержание президента МалиФото: allafrica.com

В российском посольстве в Мали рассказали о ситуации, которая складывается в этом африканском государстве после задержания временного президента Мали Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана.

В столичном регионе обстановка остается достаточно спокойной, передает ТАСС.

В малийской столице Бамако обстановка сейчас остается довольно спокойной, отметили представители посольства РФ в этой западноафриканской республике. Российские дипломаты подтвердили сведения о задержании местными военными Ндао и Уана. Как стало известно, это случилось вечером 24 мая.

Официальных комментариев по поводу случившегося от властей Мали пока не последовало.

Представители дипмиссии рассказали, что в столичном регионе сейчас работают магазины и рынки, общественный транспорт и аэропорт функционируют в обычном режиме.

Угрозы безопасности россиян, которые находятся в Бамако, нет, отметили в посольстве. Дипломатическое представительство продолжает деятельность в штатном режиме, его территория находится под охраной полицейских.

Ранее газета Journal du Mali сообщила о задержании главы государства и премьер-министра, которые были под конвоем доставлены на военную базу Кати. За несколько часов до того Ндао объявил состав нового переходного правительства Мали.

Напомним, в начале мая российское посольство в Мали советовало согражданам не ездить в эту страну. На тот момент относительно безопасным был лишь столичный регион, а также некоторые районы на юге и западе, отмечали дипломаты.

Автор: Злата Богатова

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