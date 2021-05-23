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СМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе ГазаСМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе Газа

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СМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе Газа


23.5.2021 19:30
СМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе ГазаФото: viadvice.com

Остановить как можно быстрее военную операцию в секторе Газа убеждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Речь об этом шла во время частной беседы, сообщает портал Axios.

Эксперты ранее предупреждали администрацию Белого дома о начале нового серьезного кризиса на Ближнем Востоке, но их словам первоначально не придали большого значения. Лишь когда конфликт между Палестиной и Израилем заметно обострился, Джо Байден начал попытки урегулировать ситуацию, не вмешиваясь активно в события, отмечает информационный портал.

Американский президент действовал путем интенсивного и одновременно тихого взаимодействия с Израилем и Египтом. В своих официальных заявлениях Байден выражал поддержку Нетаньяху, но в частном разговоре пытался убедить его прекратить военную операцию в анклаве как можно скорее.

Байден начал открыто призывать к прекращению огня в регионе, когда в администрации Белого дома появилась уверенность в готовности Египта выступить в качестве посредника и убедить ХАМАС остановить противостояние.

Автор: Злата Богатова

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