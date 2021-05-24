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Лидеры ЕС поручили подготовить доклад об отношениях с Россией


08:10
Лидеры ЕС поручили подготовить доклад об отношениях с РоссиейФото: bgnesagency.com

Лидеры государств ЕС поручили Жозепу Боррелю подготовить доклад о перспективах дальнейшего взаимодействия между Брюсселем и Москвой.

Предполагается, что глава дипломатии сообщества представит документ к плановому саммиту в июне.

Высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад, касающийся линий поведения сообщества в отношении РФ согласно "европейскими принципам". В заключениях Евросовета, опубликованных минувшей ночью, указано, что лидеры государств ЕС в ходе саммита выразили намерение продолжать координацию действий со странами-партнерами, которые разделяют позицию Евросоюза.

Участники саммита с осуждением указали "незаконные, провокационные и подрывные действия" РФ, направленные как против членов ЕС, так и других государств. При этом в Евросовете вновь подтвердили "единство и солидарность" перед лицом подобных действий и выразили поддержку восточным партнерам сообщества.

Напомним, весной 2016 года главы МИД стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини". Речь шла, в частности, о выполнении Минских соглашений по Украине и том, чтобы всякое взаимодействие с Россией было избирательным, исходя из возможных общих интересов, в том числе, внешнеполитических. Там также говорилось о необходимости оказания поддержки российскому гражданскому обществу и инвестирования в установление и наращивание контактов между населением ЕС и РФ, уделяя особенное внимание молодому поколению.

Кроме того, саммит ЕС принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты в страны сообщества. Европейским перевозчикам при этом было рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве РБ после недавних событий с вынужденной посадкой в Минске пассажирского лайнера, следовавшего из Афин в Вильнюс. Ранее об аналогичных мерах уже объявили британские власти.

Автор: Злата Богатова

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