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Глава Ryanair допустил, что на борту севшего в Белоруссии лайнера были сотрудники КГБ


12:34
Глава Ryanair допустил, что на борту севшего в Белоруссии лайнера были сотрудники КГБФото: vk.com

На борту севшего в Минске пассажирского лайнера могли находиться представители КГБ, допустил глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири.

Он прокомментировал ситуацию с экстренным приземлением самолета в Белоруссии в эфире радио Newstalk.

Руководитель компании отметил, что предполагаемые сотрудники КГБ Белоруссии покинули самолет в Минске. Майкл О’Лири также сказал, что власти, вероятно, "намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика".

Прокомментировав вчерашний инцидент, глава Ryanair назвал его "поддерживаемым государством угоном". О’Лири подчеркнул, что обстановка в Минске была "очень пугающей" для авиапассажиров и членов экипажа, ведь белорусские силовики держали людей под вооруженной охраной, пока обыскивался их багаж.

О присутствии нескольких сотрудниках спецслужб на борту севшего в Минске самолета ранее сообщили и в МИД Ирландии, передает РБК. Как заявил глава ведомства Саймон Ковни, помимо задержанного Романа Протасевича в Минске самолет покинули четыре или пять человек, которые, вероятно, являлись представителями соответствующих структур.

Ковни также пояснил, что в момент перехвата воздушное судно Ryanair находилось ближе к Вильнюсу, чем к Минску.

В МИД Белоруссии, говоря об инциденте с лайнером Ryanair, подчеркивают, что соблюдались все установленные международные правила. Белорусские дипломаты считают, что на Западе склонны политизировать случившееся и делают поспешные выводы, передает РИА Новости.

Ранее на события в Минске отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал "принудительное приземление" лайнера серьезным и опасным происшествием, требующим международного разбирательства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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