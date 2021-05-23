Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В НАТО отреагировали на инцидент в аэропорту Минска

23.5.2021 22:12

Фото: smi2.net



Опасным развитием событий назвал ситуацию в Белоруссии генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Глава Североатлантического альянса прокомментировал экстренное приземление в Минске лайнера авиакомпании Ryanair в своем твиттере.



Отреагировав на вынужденную посадку пассажирского самолета в Минске, Йенс Столтенберг заявил, что речь идет о серьезном и опасном инциденте, который требует международного расследования. Глава НАТО подчеркнул, что в альянсе внимательно следят за ситуацией с "принудительным приземлением" в Белоруссии лайнера, который из Афин направлялся в Вильнюс, а также "за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича".



Столтенберг добавил, что белорусские власти должны "обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров".



Ранее стало известно о том, что самолету через пять часов разрешили вылететь в Литву. Как заявили представители авиакомпания Ryanair, белорусские авиационные власти дали соответствующее разрешение после того, как воздушное судно было проверено. Пассажиры в этот момент были высажены в аэропорту Минска.



Учитывая, что на борту "ничего найдено не было", самолету разрешили продолжать рейс по первоначальному маршруту. В авиакомпании также отметили, что проинформировали о случившемся соответствующие национальные и европейские агентства по безопасности.



В заявлении Ryanair не упоминалось ни военное сопровождение их лайнера, ни последующее задержание одного из пассажиров, сообщает агентство "Интерфакс".



По данным СМИ, в Минске был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. В Белоруссии каналы признаны экстремистскими, а Протасевич объявлен террористом, как и другой основатель NEXTA Степан Путило, с 2018 года проживающий в Польше.



Автор: Злата Богатова

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