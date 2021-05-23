|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В НАТО отреагировали на инцидент в аэропорту Минска
23.5.2021 22:12
Фото: smi2.net
Опасным развитием событий назвал ситуацию в Белоруссии генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Глава Североатлантического альянса прокомментировал экстренное приземление в Минске лайнера авиакомпании Ryanair в своем твиттере.
Отреагировав на вынужденную посадку пассажирского самолета в Минске, Йенс Столтенберг заявил, что речь идет о серьезном и опасном инциденте, который требует международного расследования. Глава НАТО подчеркнул, что в альянсе внимательно следят за ситуацией с "принудительным приземлением" в Белоруссии лайнера, который из Афин направлялся в Вильнюс, а также "за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича".
Столтенберг добавил, что белорусские власти должны "обеспечить безопасное возвращение членов команды и всех пассажиров".
Ранее стало известно о том, что самолету через пять часов разрешили вылететь в Литву. Как заявили представители авиакомпания Ryanair, белорусские авиационные власти дали соответствующее разрешение после того, как воздушное судно было проверено. Пассажиры в этот момент были высажены в аэропорту Минска.
Учитывая, что на борту "ничего найдено не было", самолету разрешили продолжать рейс по первоначальному маршруту. В авиакомпании также отметили, что проинформировали о случившемся соответствующие национальные и европейские агентства по безопасности.
В заявлении Ryanair не упоминалось ни военное сопровождение их лайнера, ни последующее задержание одного из пассажиров, сообщает агентство "Интерфакс".
По данным СМИ, в Минске был задержан летевший этим рейсом бывший главный редактор телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. В Белоруссии каналы признаны экстремистскими, а Протасевич объявлен террористом, как и другой основатель NEXTA Степан Путило, с 2018 года проживающий в Польше.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|