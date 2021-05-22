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Власти Зимбабве закрыли крупный город на карантин по COVID-19


22.5.2021 22:41
Власти Зимбабве закрыли крупный город на карантин по COVID-19Фото: alluremedia.com.au

По решению правительства Зимбабве в крупном городе Квекве вступает в действие режим карантина, передают зарубежные СМИ со ссылкой на официальное заявление Минздрава этого южноафриканского государства. Как пояснил глава ведомства Константино Чивенга, ограничительные меры рассчитаны на две недели.

В официальном обращении министр здравоохранения Зимбабве отметил, что в рамках карантинного режима, который в Квекве объявлен на две недели, приостановят работу все бары и заведения общественного питания. Кроме того, в указанный период запрещено проведений любых собраний, а также вводится комендантский час.

В указанный период всем, кто проезжает через Квекве, власти настоятельно рекомендуют проводить на территории города как можно меньше времени, добавил Чивенга.

Ранее власти Зимбабве подтвердили выявление в стране пациентов, которые заражены индийским штаммом коронавируса. Инфицированный местный житель был зарегистрирован в городе Квекве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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