Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Присутствие полиции на «Земском съезде» объяснили антиковидным рейдом

22.5.2021 22:12

Фото: prospect.com.ru



Власти Великого Новгорода объяснили присутствие полицейских на сегодняшней встрече муниципальных депутатов - "Земском съезде" - с очередными антикоронавирусными рейдами, передает ТАСС.



Такое мнение было озвучено официальным представителем губернатора региона Николаем Шестаковым.



Как заявил представитель администрации Новгородской области, местные полицейские на регулярной основе проводят различные мероприятия в рамках соблюдения антикоронавирусных мер. В частности, силовики осуществляют подобные действия в общественных местах и на транспорте.



Объясняя появление полиции на съезде, Николай Шестаков пояснил, что речь идет о стандартном рутинном мероприятии.



Каких-либо официальных комментариев от пресс-службы полицейского главка по региону пока не последовало.



Ранее стало известно о задержании в Великом Новгороде бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. По данным российских СМИ, в ее отношении уже оформили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении полицейским. Предположительно, Галямина останется в отделе полиции вплоть до завтрашнего дня.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 158

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.5.2021 10:23 В России введут специальный правовой режим для мигрантов

В России введут специальный правовой режим для мигрантов 21.5.2021 13:42 В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в Иране 20.5.2021 19:32 В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса

В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса 20.5.2021 18:55 Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса 20.5.2021 13:30 ВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолета