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Присутствие полиции на «Земском съезде» объяснили антиковидным рейдом
22.5.2021 22:12
Фото: prospect.com.ru
Власти Великого Новгорода объяснили присутствие полицейских на сегодняшней встрече муниципальных депутатов - "Земском съезде" - с очередными антикоронавирусными рейдами, передает ТАСС.
Такое мнение было озвучено официальным представителем губернатора региона Николаем Шестаковым.
Как заявил представитель администрации Новгородской области, местные полицейские на регулярной основе проводят различные мероприятия в рамках соблюдения антикоронавирусных мер. В частности, силовики осуществляют подобные действия в общественных местах и на транспорте.
Объясняя появление полиции на съезде, Николай Шестаков пояснил, что речь идет о стандартном рутинном мероприятии.
Каких-либо официальных комментариев от пресс-службы полицейского главка по региону пока не последовало.
Ранее стало известно о задержании в Великом Новгороде бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. По данным российских СМИ, в ее отношении уже оформили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении полицейским. Предположительно, Галямина останется в отделе полиции вплоть до завтрашнего дня.
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