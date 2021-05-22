Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

22.5.2021 21:36

Фото: livejournal.com



Российский Су-24, сбитый у границы Турции и Сирии осенью 2015 года, был атакован после соответствующего приказа командующего Военно-воздушными силами (ВВС) страны Абидина Юнала. Об этом говорится в материале, который опубликовал шведский портал Nordic Monitor.



Портал обнародовал показания, которые в августе 2017 года во время допроса в суде давал турецкий штаб-полковник Али Дурмуш. По его словам, именно Абидин Юнал отдавал приказ без предупреждения наносить удары по российским военным самолетам. Дурмуш сообщил, что в день инцидента Юнал был проинформирован о замеченных у границы российских бомбардировщиках. Сразу после этого "он приказал их сбивать", как только они попадут в турецкое воздушное пространство. Потом командующий повесил трубку, а уже через несколько минут Су-24 был сбит.



Удар наносился истребителем F-16 четвертого крыла ВВС Турции. Российский бомбардировщик в результате рухнул на территории горного района у границы турецкой провинции Хатай и сирийской провинции Латакия. Показания Дурмуша можно считать первыми свидетельствами причастности военного руководства Турции к атаке Су-24. В прошлом в Анкаре продолжали настаивать, что российское воздушное судно было сбито по личной инициативе пилота F-16.



Россияне, находившиеся на борту бомбардировщика, катапультировались, но спасся лишь штурман. Пилот самолета, участвовавшего в антитеррористической операции в САР, погиб, когда его с земли расстреляли боевиками.



Руководство РФ после случившегося сразу же выступило с утверждением, что наш самолет не мог находиться в воздушном пространстве Турции.



Автор: Злата Богатова

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