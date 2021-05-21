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В России введут специальный правовой режим для мигрантов


10:23
В России введут специальный правовой режим для мигрантовФото: newstracker.ru

Специальный правовой режим для мигрантов — "Контролируемое пребывание" — начнет действовать на территории России, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-центре МВД РФ, нововведение распространится на иностранных граждан, не имеющих оснований для нахождения в нашей стране, но вынужденных оставаться здесь по причине обстоятельств.

В частности, речь идет о требовании соблюдать самоизоляцию, которая необходима для предотвращения распространения коронавируса, отметили представители Министерства внутренних дел РФ. Правовой спецрежим, получивший название "Контролируемое пребывание", вводится как одна из профилактических мер по увеличению "эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере", рассказали в ведомстве.

По данным МВД, нововведение будет распространяться на иностранцев, в отношении которых было приостановлено исполнение решений о высылке. Кроме того, в эту категорию попадут лица, которым был ограничен выезд из РФ из-за необходимости исполнения назначенных наказаний либо участия в судебных разбирательствах.

Согласно официальным данным, за период с марта прошлого года, когда началась эпидемия коронавирусной инфекции, Россию после окончания срока пребывания в стране не покинули более полутора миллионов мигрантов. После принятия мер, отметили в ведомстве, уже был урегулирован правовой статус порядка 400 тыс. граждан других государств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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