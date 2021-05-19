Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

18:55

Фото: wildrome.ru



Жители Петербурга не торопятся поучаствовать в вакцинации от коронавируса, посетовала и. о. заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс".



По словам Татьяны Погоды, проблема заключается в том, что петербуржцы "почему-то боятся вакцинации", и это вызывает удивление у специалистов. Выступая перед журналистами, замруководителя госпиталя обратилась к землякам с призывом делать прививки.



Погода отметила, что в реанимационном отделении ГВВ не было ни одного человека с коронавирусом, который был бы до этого полностью вакцинирован. Не зафиксировано и смертельных случаев среди этой категории пациентов.



Представительница администрации госпиталя отметила, что при выписке всем пациентам рекомендуют ставить прививки от COVID-19, если они не имеют каких-либо противопоказаний. С такими советами медики выступают на всех трех площадках ГВВ.



При этом состояние зараженных коронавирусом, которые сейчас попадают в больницы, стало намного более тяжелым, если сравнивать с ситуацией во время первой волны COVID-19, добавила врач.



Автор: Злата Богатова

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