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Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса
18:55
Фото: wildrome.ru
Жители Петербурга не торопятся поучаствовать в вакцинации от коронавируса, посетовала и. о. заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
По словам Татьяны Погоды, проблема заключается в том, что петербуржцы "почему-то боятся вакцинации", и это вызывает удивление у специалистов. Выступая перед журналистами, замруководителя госпиталя обратилась к землякам с призывом делать прививки.
Погода отметила, что в реанимационном отделении ГВВ не было ни одного человека с коронавирусом, который был бы до этого полностью вакцинирован. Не зафиксировано и смертельных случаев среди этой категории пациентов.
Представительница администрации госпиталя отметила, что при выписке всем пациентам рекомендуют ставить прививки от COVID-19, если они не имеют каких-либо противопоказаний. С такими советами медики выступают на всех трех площадках ГВВ.
При этом состояние зараженных коронавирусом, которые сейчас попадают в больницы, стало намного более тяжелым, если сравнивать с ситуацией во время первой волны COVID-19, добавила врач.
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