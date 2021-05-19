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Нетаньяху не исключает взятие Израилем под контроль сектора Газа
19.5.2021 21:44
Фото: median.az
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает различные варианты действий против сектора Газа.
В частности, речь может идти об установлении израильскими властями контроля над анклавом.
Как заявил Биньямин Нетаньяху, израильское руководство добивается прекращения ракетных ударов со стороны палестинцев. При этом нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Политик высказался на эту тему, когда выступал в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами, передает The Times of Israel.
Премьер также признал, что пока нельзя указать какие-либо конкретные сроки окончания операции Израиля против боевиков из сектора Газа. Судя по опыту прошлых лет, подобные акции могут продолжаться достаточно долго. Установить определенный график поэтому не представляется возможным, пояснил Нетаньяху.
Ранее в министерство иностранных дел Австрии вызвали турецкого посла из-за заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который "проклял" иностранное государство в связи с вывешенным израильским флагом. Кроме того, президент Турции выступил с резкой критикой в адрес главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Как заявил Эрдоган, его американский коллега пишет историю Газы "окровавленными руками", снабжая израильтян вооружением.
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