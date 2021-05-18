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После «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД Австрии


18.5.2021 21:30
После «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД АвстрииФото: pravdanews.info

В министерство иностранных дел Австрии вызван турецкий посол. Причиной этого стали недавние заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который "проклял" Австрию в связи с вывешенным израильским флагом. Австрийские дипломаты в беседе с РИА Новости назвали высказывания политика абсурдными.

В ведомстве подтвердили, что после слов Эрдогана в МИД был вызван турецкий посол. Представителю Анкары собираются "совершенно ясно" донести позицию Вены. По словам главы внешнеполитического министерства Австрии Александера Шалленберга, турецким властям следует внести вклад в деэскалацию ситуации, а не подливать масло в огонь. Урегулировать конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке с пеной у рта не получится, сказал министр. Назвав ХАМАС террористическим объединение, он подчеркнул, что оно не должно навязывать другим "закон действия".

Ранее по распоряжению канцлера Австрии Себастьяна Курца над зданием федеральной канцелярии страны был поднят израильский флаг. После того, как в Вене выразили поддержку руководству Израиля, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированную поездку в Австрию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию.

До этого турецкий лидер выступил с резкой критикой в адрес американского президента Джо Байдена. Глава Соединенных Штатов пишет историю Газы "окровавленными руками", когда снабжает израильтян вооружением, заявил президент Эрдоган. Он подчеркнул, что на словах американские власти выступают за мирное урегулирование в регионе и разоружение. При этом президент США "утвердил документ о поставках оружия Израилю".

Назвав Израиль террористическим и бандитским государством, из-за действий которого погибают дети и женщины, Эрдогн добавил, что в Вашингтоне переживают за маленьких израильтян, напуганных звуками взрывов. Однако США лишены сочувствия к палестинским детям, которые становятся жертвами обстрелов.

Автор: Злата Богатова

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