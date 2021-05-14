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Manizha прошла в финал «Евровидения»
05:23
Фото: tiroz.org
Представляющая Россию певица Manizha смогла пройти в финал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021", передает ТАСС.
Артистка представила в нидерландском Роттердаме композицию Russian Woman.
Выступление певицы Manizha в финале пройдет в субботу, 22 мая. Это стало известно после жеребьевки, которая проводилась во время пресс-конференции, состоявшейся после полуфинала.
Manizha смогла выйти в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Отбор также прошли представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Норвегии, Украины и еще нескольких стран.
Остальных участников финала назовут по итогам второго полуфинала, который состоится завтра. В финал при этом автоматически прошли артисты стран "большой пятерки" — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также Нидерландов — государства, представитель которого стал победителем в прошлый раз.
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