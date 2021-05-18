Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, который снабжает Израиль оружием

18.5.2021 14:23

Фото: ynet.co.il



Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден пишет историю Газы "окровавленными руками", когда одобряет поставки израильтянам оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Политик прокомментировал обстановку в регионе, когда выступал с речью в Анкаре, передают зарубежные СМИ.



Турецкий лидер отреагировал на сообщения, касающиеся поставок Израилю высокоточного вооружения. Сделки на сотни миллионов долларов заключались во время последнего обострения палестино-израильского конфликта.



На словах американские власти выступают за мирное урегулирование в регионе и разоружение. При этом глава США "утвердил документ о поставках оружия Израилю", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, американский президент "кровавыми руками" пишет историю Газы, к которой сейчас "применяется несоразмерное насилие".



Турция будет оставаться "на своей вахте по защите Палестины", — добавил Эрдоган. Представитель Анкары назвал Израиль террористическим и бандитским государством, из-за действий которого погибают дети и женщины. Как заявил турецкий лидер, в Вашингтоне переживают за маленьких израильтян, напуганных звуками взрывов, однако лишены сочувствия к палестинским детям, которые становятся жертвами обстрелов.



Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась с 8 мая. Стороны сейчас продолжают вести ракетные обстрелы и наносить воздушные удары, в результате которых погибли уже свыше 200 человек.



Автор: Злата Богатова

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