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Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, который снабжает Израиль оружием


18.5.2021 14:23
Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, который снабжает Израиль оружиемФото: ynet.co.il

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден пишет историю Газы "окровавленными руками", когда одобряет поставки израильтянам оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик прокомментировал обстановку в регионе, когда выступал с речью в Анкаре, передают зарубежные СМИ.

Турецкий лидер отреагировал на сообщения, касающиеся поставок Израилю высокоточного вооружения. Сделки на сотни миллионов долларов заключались во время последнего обострения палестино-израильского конфликта.

На словах американские власти выступают за мирное урегулирование в регионе и разоружение. При этом глава США "утвердил документ о поставках оружия Израилю", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, американский президент "кровавыми руками" пишет историю Газы, к которой сейчас "применяется несоразмерное насилие".

Турция будет оставаться "на своей вахте по защите Палестины", — добавил Эрдоган. Представитель Анкары назвал Израиль террористическим и бандитским государством, из-за действий которого погибают дети и женщины. Как заявил турецкий лидер, в Вашингтоне переживают за маленьких израильтян, напуганных звуками взрывов, однако лишены сочувствия к палестинским детям, которые становятся жертвами обстрелов.

Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась с 8 мая. Стороны сейчас продолжают вести ракетные обстрелы и наносить воздушные удары, в результате которых погибли уже свыше 200 человек.

Автор: Злата Богатова

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