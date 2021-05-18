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Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, который снабжает Израиль оружием
18.5.2021 14:23
Фото: ynet.co.il
Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден пишет историю Газы "окровавленными руками", когда одобряет поставки израильтянам оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политик прокомментировал обстановку в регионе, когда выступал с речью в Анкаре, передают зарубежные СМИ.
Турецкий лидер отреагировал на сообщения, касающиеся поставок Израилю высокоточного вооружения. Сделки на сотни миллионов долларов заключались во время последнего обострения палестино-израильского конфликта.
На словах американские власти выступают за мирное урегулирование в регионе и разоружение. При этом глава США "утвердил документ о поставках оружия Израилю", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, американский президент "кровавыми руками" пишет историю Газы, к которой сейчас "применяется несоразмерное насилие".
Турция будет оставаться "на своей вахте по защите Палестины", — добавил Эрдоган. Представитель Анкары назвал Израиль террористическим и бандитским государством, из-за действий которого погибают дети и женщины. Как заявил турецкий лидер, в Вашингтоне переживают за маленьких израильтян, напуганных звуками взрывов, однако лишены сочувствия к палестинским детям, которые становятся жертвами обстрелов.
Обстановка на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась с 8 мая. Стороны сейчас продолжают вести ракетные обстрелы и наносить воздушные удары, в результате которых погибли уже свыше 200 человек.
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