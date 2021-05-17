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«Магнит» приобретает «Дикси» за 92,4 млрд
13:57
Фото: wixstatic.com
Руководство ритейлера "Магнит" сообщило о договоренности, согласно которой будет приобретено 100% акций Dixy Holding Limited.
Компания на текущий момент управляет более 2,5 тыс. магазинов, работающих под брендом "Дикси".
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока еще не поступило ходатайство о согласовании сделки по приобретению ритейлером "Магнит" 100% акций Dixy Holding Limited, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на сообщение регулятора отмечается, что в соответствии с действующим российским законодательством, подобное ходатайство может рассматриваться в течение месяца. При этом ФАС имеет право продлить этот срок еще на два месяца.
Пресс-служба ритейлера "Магнит" ранее сообщила о соглашении, которое удалось достичь с Mercury Retail Group Limited. Речь идет о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Стоимость этой масштабной сделки, основанная на текущей стоимости бизнеса, может превысить 92 млрд руб.
Цена может быть скорректирована из-за факторов, связанных с изменениями чистого долга и чистого оборотного капитала на момент оформления покупки, отмечает пресс-служба "Магнита".
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