Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Магнит» приобретает «Дикси» за 92,4 млрд

13:57

Фото: wixstatic.com



Руководство ритейлера "Магнит" сообщило о договоренности, согласно которой будет приобретено 100% акций Dixy Holding Limited.



Компания на текущий момент управляет более 2,5 тыс. магазинов, работающих под брендом "Дикси".



В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока еще не поступило ходатайство о согласовании сделки по приобретению ритейлером "Магнит" 100% акций Dixy Holding Limited, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на сообщение регулятора отмечается, что в соответствии с действующим российским законодательством, подобное ходатайство может рассматриваться в течение месяца. При этом ФАС имеет право продлить этот срок еще на два месяца.



Пресс-служба ритейлера "Магнит" ранее сообщила о соглашении, которое удалось достичь с Mercury Retail Group Limited. Речь идет о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Стоимость этой масштабной сделки, основанная на текущей стоимости бизнеса, может превысить 92 млрд руб.



Цена может быть скорректирована из-за факторов, связанных с изменениями чистого долга и чистого оборотного капитала на момент оформления покупки, отмечает пресс-служба "Магнита".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.5.2021 04:19 Банки могут разрешить снимать деньги с чужих карт

Банки могут разрешить снимать деньги с чужих карт 13.5.2021 17:25 США стали крупнейшим импортером российского мороженого

США стали крупнейшим импортером российского мороженого 12.5.2021 07:42 Россияне назвали доход, необходимый для счастья

Россияне назвали доход, необходимый для счастья 4.5.2021 20:16 Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки

Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки 27.4.2021 18:25 ФАС выписала Apple штраф на $12 млн