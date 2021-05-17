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Власти Китая запретили восхождения на Эверест


03:35
Власти Китая запретили восхождения на ЭверестФото: narvii.com

Китайское руководство приняло решение об отмене всех альпинистских мероприятий на горе Эверест, передает Синьхуа.

Причиной этого стали опасения, связанные с возможным завозом случаев COVID-19. Сведения о приостановлении восхождений подтвердили в Главном управлении спорта КНР, отмечает агентство.

Как пояснили в Гималайской экспедиции, которая в этом альпинистском сезоне является единственным организатора экспедиции на северный склон Эвереста, все туристы последние несколько дней оставались на территории округа Тингри. Компания больше не будет предпринимать попыток восхождения.

Эверест находится на границе Китая и Непала. Северная часть горы располагается в повете Тингри города Шигазе, в юго-западной части Тибетского автономного района КНР. Власти Непала ранее выдали рекордные 408 разрешений для желающих покорить Эверест в разгар пандемии. Первое успешное восхождение в текущем сезоне было зафиксировано 7 мая.

Ранее альпинисты из США и Швейцарии погибли при попытке забраться на вершину Эвереста. Как стало известно от представителя непальского туроператора Seven Summit Trek Mingma Sherpa, иностранцы скончались из-за истощения и офтальмии.

Автор: Злата Богатова

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