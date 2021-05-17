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Путин поручил ввести систему учета домашних животных


17.5.2021 22:01
Путин поручил ввести систему учета домашних животныхФото: livejournal.com

Глава российского государства Владимир Путин отдал правительству поручение о подготовке поправок к действующему законодательству, которые предусматривают ведение учета домашних животных. Президент принял решение о формировании системы, позволяющей реагировать на сигналы о жестоком обращении с животными, передает "Интерфакс".

Глава РФ поручил Генеральной прокуратуре в срок до 1 сентября провести проверку соблюдения исполнительными властями и организациями требований действующего законодательства, которые регулируют ответственность за обращение с животными.

Подписанный президентом перечень поручений предусматривает корректировку действующего в РФ законодательства в этой сфере. Предполагается, что правительство РФ обеспечит внесение изменений до 1 декабря. В частности, будут определены особенности владения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, которые могут находиться в пределах их территории. Кроме того, речь идет о вопросах, связанных с передачей четвероногих новым хозяевам.

Изменения предусматривают регламентацию деятельности в области разведения и содержания диких и домашних животных, включая ассоциации и клубы соответствующей направленности. Корректировка включает в себя и "внедрение системы реагирования" на поступающие от граждан сигналы о вреде здоровью или угрозе жизни животных.

Ранее сообщалось об инциденте в башкирском Бирске, где стая беспризорных собак загнала на дерево детей школьного возраста. Лишь после того, как проходивший мимо человек отогнал псов, напуганные дети смогли вернуться домой. После случившегося региональная прокуратура внесла представление в адрес главы городской администрации по факту ненадлежащей организации отлова животных.

Автор: Злата Богатова

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