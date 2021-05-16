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Белорусским силовикам разрешили применять оружие на митингах
17:04
Фото: vk.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, необходимый для защиты национальной безопасности.
В соответствии с этим документов расширены полномочия силовиков, передает госагентство БелТА.
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал изменения, согласно которым органы внутренних дел получают право использовать боевую и специальную технику в целях пресечения массовых беспорядков. Ранее документ, касающийся работы силовиков, одобрил РБ.
После корректировки действующего законодательства милиционерам не придется нести какую-либо ответственность за вред, который может быть причинен из-за применения ими физической силы, спецсредств, оружия или специальной и боевой техники. Речь идет о случаях, когда это предусмотрено требованиями законодательных актов.
Теперь сотрудники МВД могут также запрещать гражданам вести фото- или видеосъемку в целях обеспечения общественного правопорядка, личной или общественной безопасности, а также при проведении процессуальных действий. При этом силовики могут сами осуществлять видео- и звукозапись окружающей обстановки, включая граждан, которые находятся в этот момент при исполнении служебных обязанностей.
Документ конкретизировал и основания для личного досмотра граждан и имеющихся у них вещей и транспорта. Подобные меры можно будет проводить уже во время задержания.
Напомним, не так давно Александр Лукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной вакцины от коронавируса.
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