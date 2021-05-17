Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года

17.5.2021 12:11

Фото: vk.com



В Бразилии на сорок втором году жизни скончался мэр Сан-Паулу Бруну Ковас. Он умер в воскресенье после продолжительной болезни, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу ливанско-сирийской клиники.



Ранее у Коваса диагностировали рак.



Мэр Сан-Паулу находился в одной из крупнейших местных клиник со второго мая. Бруну Ковасу потребовалась помощь в связи с онкологическим заболеванием, которое выявили у него осенью 2019 года. В заявлении клиники указано, что причиной смерти политика стали последствия рака и осложнения, развившиеся в процессе продолжительного лечения.



Бруну Ковас с 2017 года занимал пост вице-мэра Сан-Паулу. Администрацию этого бразильского мегаполиса тогда возглавлял Жоау Дориа. В 2018 году Дориа оставил кресло мэра, чтобы побороться за пост губернатора региона. В результате его место занял Ковас, а прошлом году его переизбрали главой исполнительной власти Сан-Паулу.



Траурная церемония пройдет в воскресенье, пишут бразильские СМИ. Прощание с Ковасом будет организовано в здании префектуры Сан-Паулу. Затем гроб будет провезен по городским улицам. Мэра мегаполиса похоронят на кладбище Пакета в бразильском городе Сантос. Там покоится его дед Мариу Ковас, в прошлом являвшийся губернатором Сан-Паулу.



Автор: Злата Богатова

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