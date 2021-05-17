ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бабиш заявил о единственной версии инцидента во Врбетице, связанной с РФ
Бабиш заявил о единственной версии инцидента во Врбетице, связанной с РФ
Россию покидают сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге
Россию покидают сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге
Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии
Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин поручил ввести систему учета домашних животныхПутин поручил ввести систему учета домашних животных
В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19
Белорусским силовикам разрешили применять оружие на митингахБелорусским силовикам разрешили применять оружие на митингах
Россию покидают сотрудники генконсульства США в ЕкатеринбургеРоссию покидают сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге
Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 годаМэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года


17.5.2021 12:11
Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 годаФото: vk.com

В Бразилии на сорок втором году жизни скончался мэр Сан-Паулу Бруну Ковас. Он умер в воскресенье после продолжительной болезни, передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу ливанско-сирийской клиники.

Ранее у Коваса диагностировали рак.

Мэр Сан-Паулу находился в одной из крупнейших местных клиник со второго мая. Бруну Ковасу потребовалась помощь в связи с онкологическим заболеванием, которое выявили у него осенью 2019 года. В заявлении клиники указано, что причиной смерти политика стали последствия рака и осложнения, развившиеся в процессе продолжительного лечения.

Бруну Ковас с 2017 года занимал пост вице-мэра Сан-Паулу. Администрацию этого бразильского мегаполиса тогда возглавлял Жоау Дориа. В 2018 году Дориа оставил кресло мэра, чтобы побороться за пост губернатора региона. В результате его место занял Ковас, а прошлом году его переизбрали главой исполнительной власти Сан-Паулу.

Траурная церемония пройдет в воскресенье, пишут бразильские СМИ.  Прощание с Ковасом будет организовано в здании префектуры Сан-Паулу. Затем гроб будет провезен по городским улицам. Мэра мегаполиса похоронят на кладбище Пакета в бразильском городе Сантос. Там покоится его дед Мариу Ковас, в прошлом являвшийся губернатором Сан-Паулу.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19
В реке Ганг обнаружены десятки тел умерших от COVID-19В реке Ганг обнаружены десятки тел умерших от COVID-19
Сборная США по легкой атлетике отменила сборы в ЯпонииСборная США по легкой атлетике отменила сборы в Японии
В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идейВ США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей
Глава ВОЗ поставил прививку от коронавирусаГлава ВОЗ поставил прививку от коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru