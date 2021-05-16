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Победу на конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Мексики
11:36
Фото: uzreport.news
Представительница Мексики Андреа Меза признана победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".
Результаты организаторы сообщили на официальной странице Instagram.
26-летняя победительница в 2017 году завоевала титул "Мисс Мексика". По данным СМИ, Андреа Меза по образованию инженер-программист.
Вэтом году финал конкурса был организован во Флориде, самую красивую девушку планеты определяли в казино Seminole Hard Rock. Второе место досталось победительнице национального этапа из Индии, а третье — представительница Бразилии. Четвертой стала красавица из Доминиканской республики, а перуанка замкнула пятерку лидеров.
Нашу страну в этом году представляла Алина Санько, которой не удалось дойти до полуфинала престижного конкурса.
В прошлом россиянка лишь раз завоевывала титул "Мисс Вселенная". Это случилось в 2002 году, когда победа досталась Оксане Федоровой.
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