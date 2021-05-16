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Бабиш заявил о единственной версии инцидента во Врбетице, связанной с РФ
05:17
Фото: rusdialog.ru
Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, правоохранительные органы рассматривают лишь одну версию, и она связана с российскими спецслужбами, передает ТАСС. Бабиш при этом подчеркнул, что информировал президента о ходе расследования по этому делу.
Чешский премьер Андей Бабиш прокомментировал заявление президента республики Милоша Земана о ряде версий расследования инцидента во Врбетице. Представитель официальной Праги высказался на эту тему в интервью радиостанции Frekvence. Бабиш подчеркнул, что следственные органы сейчас работают с единственной версией, и она связана с российскими спецслужбами.
Бабиш также отметил, что объяснял Земану, как проходит расследование. Премьер допустил, что первоначально у правоохранителей могло иметься несколько версий, но сейчас он не может объяснить высказывания президента.
Ранее Земан, ссылаясь на главу Минюста Чехии, сообщил радиостанции Frekvence о некоторых деталях продолжающегося разбирательства. Президент, в частности, упомянул версию о том, что причина взрывов в деревне Врбетице на востоке республики могла заключаться в сокрытии недостачи оружия и боеприпасов, хранившихся на складах. Президент также пояснял, что у следствия есть не менее трех версий.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не так давно указала на полную неразбериху в деле о взрывах во Врбетице. По ее словам, в Праге продемонстрировали, что не могут провести объективное расследование.
Захарова прокомментировала материал, который появился в чешской газете Mlada fronta Dnes. В статье говорится об исчезновении со складов во Врбетице большого количества вооружений. По данным авторов публикации, это произошло сразу после взрывов в 2014 году. Никаких комментариев по поводу публикации не дали ни Госинспекция органов безопасности страны, ни Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.
По словам пресс-секретаря МИД РФ, становится очевидным, что чешское руководство не в состоянии "выстроить логическую цепочку" безобразий, которые происходят в их стране. И в этой "ситуации тотальной неразберихи" представители Праги не придумали ничего лучшего, как начать перекладывать ответственность за произошедшее на пресловутого "внешнего врага" в лице Москвы.
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