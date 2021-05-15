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В Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ
19:01
Фото: newsland.com
Павел Тарасов
Депутат Мосгордумы Павел Тарасов сообщил, что его отпустили из ОВД после задержания на несогласованной акции у МГУ.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Павла Тарасова, его задержали, когда он "попытался остановить грабителя". Неизвестный вырвал у него микрофон и начал убегать. Правоохранители останавливать злоумышленника не стали, рассказал депутат. Вместо этого они задержали Тарасова, который "недавно вышел из отдела полиции". Рассказывая о случившемся, он назвал логику силовиков "очень странной".
Депутат отметил, что в отделении на него составили протоколы. Вероятно, появится еще один протокол об административном правонарушение в связи с участием Тарасова в несогласованной акции.
Ранее российские СМИ сообщили об акции ученых и общественных деятелей, которые вышли к зданию МГУ, чтобы выразить несогласие с законом о просветительской деятельности. Формат этого мероприятия был заявлен организаторами как встреча с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Акция собрала около 150 участников.
По данным открытых источников, полицейские задержали около пятнадцать человек. В российской столице из-за продолжающейся эпидемии коронавируса пока еще действуют ограничения на публичные мероприятия, включая митинги и шествия.
Принятый в минувшем апреле закон запрещает заниматься просветительской деятельностью без соответствующего разрешения властей. Предполагается, что правила этой деятельности установит правительство. Проект, который предложило министерство просвещения в апреле, при этом был отправлен на доработку.
С критикой закона ранее выступили представители научного сообщества, в том числе, в Российской академии наук.
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