Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей

16.5.2021 18:35

Фото: my.ua



Полковника КС США Мэттью Ломейера отстранили от командования после его публичных высказываний о распространении среди американских военнослужащих идей марксизма. Как передает CNN, в отношении офицера проводят расследование, в рамках которого будет изучена книга, написанная военным.



Мэттью Ломейер ранее был приглашен в один из подкастов, где рассказывал о своей недавно вышедшей книге. Главная идея автора состояла в том, что марксистская идеология в последнее время захватывает умы все большего числа военных в Соединенных Штатах.



Полковник пояснял, что еще около десяти месяцев назад впервые заметил концепции, являющиеся "фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть", - передает ТАСС. По словам Ломейера, в тот момент это еще не было очень распространено в соцсетях или в целом по стране. Однако такие идеи, которые по сути могут считаться марксистскими, уже встречались среди американских военных.



Вскоре после выхода передачи полковника освободили от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении по решению генерала Стивена Уиттинга с формулировкой об утрате доверия, а также отсутствии уверенности в способности Ломейера к управлению.



Как заявили в Пентагоне, в отношении Ломейера сейчас проводят расследование, чтобы выяснить, могли ли его высказывания считаться проявлениями "запрещенной идеологической политической" активности. В рамках проверки будет исследована и книга полковника, ранее уже поступившая в продажу.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.5.2021 19:01 В Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ

В Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ 16.5.2021 12:44 Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии

Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии 15.5.2021 18:15 В Египте случайно обнаружили сотни древних гробниц

В Египте случайно обнаружили сотни древних гробниц 15.5.2021 16:37 Минниханов потребовал не героизировать напавшего на школу в Казани

Минниханов потребовал не героизировать напавшего на школу в Казани 15.5.2021 14:46 Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами