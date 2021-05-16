ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
В Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
В Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадалиВ Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
В Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУВ Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ
В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идейВ США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей
Экс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство РФЭкс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ
Израильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАСИзраильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАС

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей


16.5.2021 18:35
В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идейФото: my.ua

Полковника КС США Мэттью Ломейера отстранили от командования после его публичных высказываний о распространении среди американских военнослужащих идей марксизма. Как передает CNN, в отношении офицера проводят расследование, в рамках которого будет изучена книга, написанная военным.

Мэттью Ломейер ранее был приглашен в один из подкастов, где рассказывал о своей недавно вышедшей книге. Главная идея автора состояла в том, что марксистская идеология в последнее время захватывает умы все большего числа военных в Соединенных Штатах.

Полковник пояснял, что еще около десяти месяцев назад впервые заметил концепции, являющиеся "фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть", - передает ТАСС. По словам Ломейера, в тот момент это еще не было очень распространено в соцсетях или в целом по стране. Однако такие идеи, которые по сути могут считаться марксистскими, уже встречались среди американских военных.

Вскоре после выхода передачи полковника освободили от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении по решению генерала Стивена Уиттинга с формулировкой об утрате доверия, а также отсутствии уверенности в способности Ломейера к управлению.

Как заявили в Пентагоне, в отношении Ломейера сейчас проводят расследование, чтобы выяснить, могли ли его высказывания считаться проявлениями "запрещенной идеологической политической" активности. В рамках проверки будет исследована и книга полковника, ранее уже поступившая в продажу.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройствВ период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройств
США стали крупнейшим импортером российского мороженогоСША стали крупнейшим импортером российского мороженого
Названы основные версии крушения вертолета Ми-2 на КамчаткеНазваны основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 летВ США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru