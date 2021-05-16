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В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей
16.5.2021 18:35
Фото: my.ua
Полковника КС США Мэттью Ломейера отстранили от командования после его публичных высказываний о распространении среди американских военнослужащих идей марксизма. Как передает CNN, в отношении офицера проводят расследование, в рамках которого будет изучена книга, написанная военным.
Мэттью Ломейер ранее был приглашен в один из подкастов, где рассказывал о своей недавно вышедшей книге. Главная идея автора состояла в том, что марксистская идеология в последнее время захватывает умы все большего числа военных в Соединенных Штатах.
Полковник пояснял, что еще около десяти месяцев назад впервые заметил концепции, являющиеся "фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть", - передает ТАСС. По словам Ломейера, в тот момент это еще не было очень распространено в соцсетях или в целом по стране. Однако такие идеи, которые по сути могут считаться марксистскими, уже встречались среди американских военных.
Вскоре после выхода передачи полковника освободили от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении по решению генерала Стивена Уиттинга с формулировкой об утрате доверия, а также отсутствии уверенности в способности Ломейера к управлению.
Как заявили в Пентагоне, в отношении Ломейера сейчас проводят расследование, чтобы выяснить, могли ли его высказывания считаться проявлениями "запрещенной идеологической политической" активности. В рамках проверки будет исследована и книга полковника, ранее уже поступившая в продажу.
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