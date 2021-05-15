Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана

10:20

Фото: politpuzzle.ru



Глава МИД Китая Ван И подверг критике вывод американских войск из Афганистана.



Министр назвал решение Вашингтона "поспешным", передает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства КНР.



Поспешность вывода войск Соединенных Штатов "нанесла серьезный удар по процессу мирного урегулирования" в Афганистане, заявил Ван И. Китайский министр обсуждал ситуацию в регионе во время телефонной беседы с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.



По словам главы МИД КНР, в сложившейся обстановке должную роль предстоит сыграть Организация Объединенных Наций, которая сможет обеспечить мир и стабильность после выведения американских войск. Китайский министр также отметил, что страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества должны пристально следить за тем, как проходит урегулирование в Афганистане. При этом Ван И дал высокую оценку усилиям Исламабада в этом направлении.



Властям Китая и Пакистана в будущем следует усиливать стратегический диалог, чтобы более активно влиять на восстановление мира в Афганистане, подытожил Ван И.



Ранее The Wall Street Journal сообщила, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен раньше, чем планировалось - уже к июлю. Если к этому времени какие-либо договоренности со странами Средней Азии не будут достигнуты, американских военных могут перебросить в одно из государств Персидского залива либо разместить на авианосце, чтобы иметь возможность осуществлять в короткие сроки различные операции, в частности, по обеспечению безопасности дипмиссии США в Кабуле.



Автор: Злата Богатова

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