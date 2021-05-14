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В Тель-Авив для переговоров о прекращении огня прибыл представитель США
14:04
Фото: alkawthartv.com
Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл сегодня в Тель-Авив, передает BBC News.
В рамках визита он проведет переговоры, касающиеся прекращении огня в регионе, с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН.
Ситуация значительно обострилась 10 мая, боевики ХАМАС уже успели выпустить по территории Израиля порядка 2 тысяч ракет, а израильтяне продолжают атаковать различные объекты движения в секторе Газа.
Ранее одна из ракет, выпущенных ХАМАС, спровоцировала пожар в порту города Ашдода. Как стало известно, она попала в топливный резервуар, передает The Times of Israel. В армии обороны Израиля, подтвердив сведения о возгорании, заверили, что инцидент "не останется без ответа".
По последним официальным данным, жертвами обстрелов в Газе стали уже не менее 133 человек. Среди погибших палестинцев - тридцать четыре ребенка. В Израиле смертельные ранения получили шесть взрослых и двое детей.
Как информирует ООН, за последние дни свои дома были вынуждены покинуть около 10 тысяч палестинцев. При этом председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль выразил готовность к прекращению огня.
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