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В Египте случайно обнаружили сотни древних гробниц
15.5.2021 18:15
Фото: micetimes.asia
Гробницы времен Древнего царства совершенно случайно обнаружила группа археологов, когда проводила стандартный осмотр в некрополе Аль-Хамидия.
Как передает Ahram Online, сотни ранее неизвестных захоронений высечены в стене.
По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Египта Мустафы Вазири, гробницы оформлены в различных архитектурных стилях и созданы на нескольких уровнях. В некоторых находятся останки одного человека, а в других – нескольких. Кроме того, у некоторых отдельных гробниц есть наклонные коридоры, ведущие к помещению, где находится мумия.
Ученые полагают, что захоронения могут относиться к периоду от конца Древнего царства (2345-2150 гг. до н.э.) до эпохи Птолемеев (IV—I вв. до н.э.). Одна из самых старых гробниц представляет собой галерею с погребальной нишей, к которой ведет вход, оформленный с использованием фальшивой двери. В этом месте захоронения проводились повторно в последующие века, отмечают археологи.
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