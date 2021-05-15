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В Египте случайно обнаружили сотни древних гробниц


15.5.2021 18:15
В Египте случайно обнаружили сотни древних гробницФото: micetimes.asia

Гробницы времен Древнего царства совершенно случайно обнаружила группа археологов, когда проводила стандартный осмотр в некрополе Аль-Хамидия.

Как передает Ahram Online, сотни ранее неизвестных захоронений высечены в стене.

По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Египта Мустафы Вазири, гробницы оформлены в различных архитектурных стилях и созданы на нескольких уровнях. В некоторых находятся останки одного человека, а в других – нескольких. Кроме того, у некоторых отдельных гробниц есть наклонные коридоры, ведущие к помещению, где находится мумия.

Ученые полагают, что захоронения могут относиться к периоду от конца Древнего царства (2345-2150 гг. до н.э.) до эпохи Птолемеев (IV—I вв. до н.э.). Одна из самых старых гробниц представляет собой галерею с погребальной нишей, к которой ведет вход, оформленный с использованием фальшивой двери. В этом месте захоронения проводились повторно в последующие века, отмечают археологи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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